Meloni e Garlasco i più citati negli ultimi 7 giorni sulle radio e tv italiane

ROMA (ITALPRESS) – Anche questa settimana Giorgia Meloni è il personaggio più citato sulle radio e tv italiane, anche questa settimana però la politica cede il passo alla cronaca nera: dopo Meloni, nominata 1.305 volte, troviamo sul podio i protagonisti del delitto di Garlasco, Alberto Stasi (766 citazioni) e Chiara Poggi (618), mentre Andrea Sempio, citato 551 volte, è in sesta posizione. Il dato emerge dal monitoraggio svolto da Mediamonitor.it su tecnologia brevettata da Cedat 85, azienda attiva da oltre 40 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato; Mediamonitor.it ha raccolto le citazioni relative ai personaggi più nominati dalle principali emittenti televisive e radiofoniche, nazionali e locali, nel periodo compreso fra lunedì 5 e domenica 11 ottobre.

Quarto posto per Davide Iacopini (614), l’attore ricoverato in ospedale dopo essere stato colpito da un calcio sferrato da una minicar mentre viaggiava in monopattino, mentre al quinto troviamo Papa Leone (580), che proprio domenica al termine dell’Angelus ha annunciato di doversi sottoporre a un intervento per asportare un nodulo a un polmone.

Il settimo posto è appannaggio di Jannik Sinner (469 menzioni), che mercoledì scorso ha comunicato ufficialmente la conclusione anticipata della sua stagione agonistica, a causa del persistere dei problemi al ginocchio che lo hanno tenuto lontano dai campi dopo la vittoria a Wimbledon; il tennista precede Elly Schlein, citata 442 volte, soprattutto nell’ambito del dibattito sull’opportunità delle primarie nel partito Democratico. Nidal Hasan, l’autore della strage di Fort Hood in Texas condannato a morte e per il quale il Dipartimento della Difesa USA ha confermato la trasmissione in diretta dell’esecuzione, è in nona posizione con 363 citazioni, solo due in più rispetto al fanalino di coda Sergio Mattarella (361).

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