ROMA (ITALPRESS) – Il professor Ignazio Grattagliano, medico di Medicina Generale a Monopoli (Bari), è il nuovo Presidente della Società Italiana dei Medici di Medicina Generale e delle Cure Primarie (SIMG). Alessandro Rossi, che ha guidato la SIMG nell’ultimo triennio, assume il ruolo di Past President, mentre Claudio Cricelli mantiene quello di Presidente Emerito Vicario.

L’elezione, avvenuta in occasione del rinnovo degli organi societari del 22 novembre, segna l’avvio di una nuova fase per la principale società scientifica italiana della Medicina Generale, impegnata in questi giorni nel suo 43° Congresso nazionale, in corso alla Fortezza da Basso di Firenze fino al 28 novembre, con oltre 3mila medici iscritti.

Accanto al professore Grattagliano, Massimiliano Franco assume l’incarico di Vicepresidente nazionale. La nuova giunta è formata anche da Alberto Magni (Segretario scientifico), Claudia Piccioni (Segretaria), Gaetano Piccinocchi (Tesoriere Nazionale), Pietro Tasegian (Responsabile della Ricerca), Mariagiovanna Amoroso (Formazione), Roberto Barone (Segretario Organizzativo), Martina Musto (Responsabile della Comunicazione), Luca Maschietto (editoria), Daniele Morini (Rapporti con i sindacati), Rosanna Cantarini (Responsabile delle Politiche Giovanili e di genere), Valeria Zurlo (Innovazione Tecnologica), Giovanni Merlino (Coordinamento Regioni).

Già vicepresidente nazionale SIMG, Ignazio Grattagliano è specialista in Medicina Interna, con una particolare esperienza clinica e scientifica nelle patologie del fegato. Durante la pandemia ha coordinato le attività della SIMG dedicate al COVID-19, contribuendo alla risposta della Medicina Generale all’emergenza sanitaria.

Il suo programma per il triennio 2027-2029, “Scienza e Innovazione in Medicina Generale”, mette al centro il rafforzamento della ricerca, l’utilizzo delle nuove tecnologie e la valorizzazione delle competenze professionali.

“La Medicina Generale deve essere protagonista dell’evoluzione del Servizio sanitario nazionale e contribuire a orientarne il cambiamento – sottolinea il professore Ignazio Grattagliano, nuovo Presidente SIMG – La nostra professione dispone di un patrimonio straordinario di conoscenze cliniche e di un rapporto diretto e continuativo con milioni di cittadini. Dobbiamo valorizzare queste risorse attraverso la ricerca scientifica, la formazione e l’innovazione tecnologica, rafforzando il riconoscimento della Medicina Generale come disciplina autonoma, capace di produrre conoscenza e di contribuire alle grandi scelte della sanità”.

Il programma della nuova presidenza individua quattro ambiti strategici: identità, conoscenza, innovazione e rinnovamento. Il primo obiettivo è consolidare il riconoscimento scientifico, culturale e professionale della Medicina Generale, definendone con maggiore precisione competenze e responsabilità.

A questo si affianca l’impegno a sviluppare la ricerca, trasformando l’esperienza quotidiana delle cure primarie in dati, evidenze e pubblicazioni scientifiche. L’innovazione rappresenta un’altra priorità: dall’intelligenza artificiale agli strumenti digitali e diagnostici, le nuove tecnologie possono contribuire a migliorare la qualità delle cure, la gestione dei pazienti cronici e l’organizzazione del lavoro. Il quarto punto riguarda il rafforzamento delle relazioni esterne, con l’impegno nel dar seguito ai confronti scientifici, all’interlocuzione con le istituzioni, al dialogo con le rappresentazione sindacali.

“Vogliamo investire sempre di più nella capacità della Medicina Generale di produrre ricerca originale, partendo dai problemi clinici che i medici affrontano ogni giorno nei propri ambulatori – aggiunge Grattagliano – Le nuove tecnologie devono diventare strumenti al servizio dei professionisti e dei pazienti, accompagnati da una formazione continua di qualità. Il rinnovamento sarà anche un metodo di lavoro: integrare l’esperienza dei colleghi più esperti con le idee e le competenze delle nuove generazioni, favorendo la partecipazione e il confronto tra realtà professionali e territoriali diverse”.

Il passaggio alla nuova presidenza avviene nel corso del 43° Congresso nazionale della SIMG, che riunisce a Firenze oltre 3mila professionisti, con una significativa presenza di giovani medici.

Il programma affronta le principali sfide della Medicina Generale, dalla prevenzione alla gestione delle patologie croniche, dalle nuove terapie all’intelligenza artificiale, fino alla riorganizzazione dell’assistenza territoriale. Particolare attenzione è dedicata alla formazione avanzata, attraverso laboratori di simulazione clinica, attività interdisciplinari e momenti di confronto con le istituzioni e le altre società scientifiche.

Un’impostazione che anticipa alcune delle linee strategiche della nuova presidenza e conferma l’impegno della SIMG per una Medicina Generale sempre più qualificata, innovativa e vicina ai bisogni dei cittadini.

-Foto ufficio stampa-

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