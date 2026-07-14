Medicina, al via le iscrizioni al semestre aperto per l’anno accademico 2026/2027

ROMA (ITALPRESS) – Al via le iscrizioni al Semestre aperto, il nuovo percorso di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria. Gli studenti potranno presentare domanda fino al 3 agosto sul portale universitaly.it. Per pagare il contributo di iscrizione ci sarà tempo fino al 6 agosto. Il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto per l’anno accademico 2026/2027 che conferma l’impianto del Semestre aperto – accesso libero ai corsi con il superamento degli esami, Fisica , Chimica e Propedeutica Biochimica e Biologia per la definitiva immatricolazione – e introduce alcune novità frutto anche del confronto con gli studenti.

In fase di iscrizione gli studenti dovranno indicare almeno 10 sedi dove procedere alla successiva immatricolazione e indicare anche un corso affine su cui intendono concorrere per l’ipotesi di mancata collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito e almeno 5 sedi dello stesso (l’obbligo non riguarda chi è già iscritto a uno dei corsi affini). Le attività didattiche prenderanno il via il 1° settembre e si dovranno concludere non oltre dieci giorni prima del primo appello d’esame, fissato per il 10 dicembre.

Gli esiti saranno pubblicati il 23 dicembre. Il secondo appello si svolgerà l’11 gennaio, con pubblicazione dei risultati il 20 gennaio . Rispetto allo scorso anno, quindi, è stato allungato il periodo di lezioni e sono state posticipate le date dei due appelli. Novità anche per le prove d’esame. Le domande rimangono 31: 10 a completamento e 21 a risposta multipla, consentendo agli studenti di conseguire una valutazione fino a 30 e lode. Ogni risposta corretta assegnerà 1 punto, quella errata comporterà una penalizzazione di 0,1 punti. Le risposte non date saranno valutate con un punteggio pari a 0.

Rispetto allo scorso anno viene aumentato il tempo a disposizione degli studenti per sostenere le prove d’esame. I minuti a disposizione saranno 50 (5 in più rispetto allo scorso anno). Al termine di ognuna delle tre prove è prevista una pausa di 30 minuti (lo scorso anno era di 15). La graduatoria nazionale sarà composta da tre sezioni: nella prima sarà inserito chi avrà superato 3 esami; nella seconda gli studenti che avranno conseguito almeno due 18/30; nella terza coloro che avranno superato un solo esame. Gli studenti saranno inseriti nelle rispettive sezioni secondo l’ordine del punteggio conseguito. Una novità rispetto allo scorso anno riguarda il voto utile ai fini della graduatoria: sarà considerato automaticamente il risultato migliore, che comunque deve essere superiore a 18/30, tra i due ottenuti nella stessa prova. Come lo scorso anno, gli studenti che non hanno superato uno o due esami di profitto nel corso della sessione, che risultino collocati in posizione utile in graduatoria, potranno conseguire i crediti formativi mancanti nella sede di assegnazione in tempo utile per l’immatricolazione al secondo semestre

Per accompagnare gli studenti nella preparazione è già online la piattaforma gratuita www.semestreaperto-medodovet.it, promossa dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) in collaborazione con il Ministero dell’Università e della Ricerca e realizzata dal Consorzio interuniversitario CISIA. Il portale mette a disposizione contenuti didattici, esercitazioni, strumenti di autovalutazione e, progressivamente, moduli formativi e simulazioni degli esami, affiancando le attività organizzate dagli atenei.

– Foto Ipa Agency –

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