Media, Londra minaccia di espellere 27 diplomatici israeliani

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – L’ambasciatore britannico in Israele, Simon Walters, “ha comunicato alle autorità israeliane” che, qualora non venisse revocata la decisione del ministro degli Esteri Gideon Sa’ar di chiudere il consolato britannico a Gerusalemme Est, Londra reagirebbe espellendo 27 diplomatici israeliani dall’ambasciata a Londra. Lo scrive il sito israeliano Ynet, precisando di aver ottenuto copia della lettera. Il deterioramento delle relazioni tra Londra e Tel Aviv ha toccato l’apice con la decisione britannica, presa il mese scorso, di imporre sanzioni economiche agli insediamenti in Cisgiordania. In seguito a questa decisione di Londra, Sa’ar ha annunciato la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est e la revoca delle credenziali diplomatiche del suo personale. L’entrata in vigore del provvedimento è prevista per giovedì, 8 ottobre. Decine di dipendenti locali del consolato sono già stati licenziati e i diplomatici britannici si stanno preparando a partire.

Tra le altre misure adottate da Sa’ar il mese scorso figurano l’allontanamento dei rappresentanti britannici dal centro di coordinamento degli aiuti internazionali per Gaza, situato nella città meridionale di Kiryat Gat, la cessazione del coinvolgimento britannico nell’addestramento delle forze di sicurezza dell’Autorità nazionale palestinese in Cisgiordania e il divieto di ingresso in Israele a 12 funzionari eletti e altri cittadini britannici.

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