Mazzi “Facciamo fatica a far capire che il turismo è un’economia per il Paese”

GENOVA (ITALPRESS) - "Sono qui per ascoltare le richieste di questo settore, che dovrebbe avere più considerazione a livello europeo. Adesso mi metterò al lavoro per capire come mai queste richieste non siano riuscite in questi anni ad andare avanti: alcune mi sembrano, oltre che lapalissiane, abbastanza semplici". Lo ha detto il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, a margine del XII conferenza nazionale sul turismo costiero e marittimo promossa da Confindustria Nautica al Salone Nautico di Genova. "Facciamo un pò fatica a far capire che il turismo è una una vera e propria economia per il nostro Paese", ha aggiunto. xa8/ads/mca1