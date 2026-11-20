ROMA (ITALPRESS) – Un nuovo riconoscimento per la qualità e l’affidabilità dei veicoli Mazda: la CX-60 ha conquistato la vittoria assoluta nel Rapporto AUTO BILD TU’V 2027, distinguendosi tra tutti i modelli esaminati e conquistando anche il primo posto nella categoria SUV. Un risultato, spiega una nota, “di particolare valore, che arriva dopo la vittoria assoluta di Mazda2 nell’edizione dello scorso anno e conferma la costanza delle prestazioni Mazda in termini di qualità nel tempo”.

A decretare il successo di Mazda CX-60 è un tasso di difettosità di appena il 2,3% tra gli esemplari sottoposti alla prima revisione periodica obbligatoria, “il dato più basso registrato tra tutti i modelli analizzati nella fascia fino a tre anni di età. Un risultato nettamente migliore rispetto alla media del 6,4% della categoria e particolarmente significativo se confrontato con il 18,5% registrato dal modello in ultima posizione”. Il Rapporto AUTO BILD TUV, realizzato annualmente dagli enti tedeschi di ispezione TUV in collaborazione con la rivista automobilistica AUTO BILD, rappresenta “un importante riferimento per valutare l’affidabilità delle vetture nel tempo”. L’analisi offre informazioni preziose sia a chi acquista un’auto nuova sia a chi si orienta verso il mercato dell’usato. L’edizione 2027 prende in esame 118 modelli di autovetture e si basa sull’analisi di quasi 9,7 milioni di revisioni obbligatorie effettuate in Germania tra luglio 2025 e giugno 2026.

“Siamo particolarmente orgogliosi che Mazda CX-60 abbia conquistato la vittoria assoluta nel Rapporto AUTO BILD TUV 2027”, ha dichiarato Wojciech Halarewicz, Vicepresidente Vendite e Servizio Clienti di Mazda Motor Europe. “Introdotta nel 2022, Mazda CX-60 ha saputo distinguersi per la sua eccezionale affidabilità, ottenendo il miglior risultato assoluto alla prima revisione obbligatoria. Questo riconoscimento rappresenta un’importante conferma dell’impegno di Mazda nel realizzare vetture caratterizzate da elevati standard di qualità, cura costruttiva e affidabilità, valori che da sempre contraddistinguono il nostro marchio”.

– Foto ufficio stampa Mazda –

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