MILANO (ITALPRESS) – Oggi alle 11:00 si è svolta la cerimonia del taglio del nastro della sedicesima edizione di Milano AutoClassica, il prestigioso salone dedicato al mondo delle auto classiche e sportive, tradizionale appuntamento per tutti gli amanti delle quattro ruote. La rassegna di Fiera Milano Rho chiuderà i battenti domenica 22 novembre 2026. Anche quest’anno Automobile Club Milano, Automobile Club d’Italia e ACI Storico saranno protagonisti dell’esposizione con un ricco palinsesto di incontri, convegni ed eventi speciali interamente dedicati alla salvaguardia del motorismo storico, alla promozione della cultura dell’automobile e alla sicurezza stradale. Le iniziative si svolgeranno presso lo stand istituzionale nel Padiglione 12, punto di riferimento per il pubblico e gli appassionati durante le quattro giornate della manifestazione. Numerosi gli appuntamenti organizzati dal Club ACI Storico, la “casa” comune in cui i Soci ACI – appassionati di auto d’epoca come valore d’arte, tecnologia, design, ingegno e creatività – da 13 anni condividono iniziative per la salvaguardia del motorismo storico. Tema dello stand: omaggio al 60.mo anniversario dell’Alfa Romeo Spider, la storica “Duetto”. Sono esposti quattro modelli unici che hanno scritto la storia motoristica in Italia e nel Mondo.

In questo senso Milano AutoClassica si preannuncia come un viaggio straordinario tra passato e futuro, capace di unire la bellezza delle vetture storiche più rare al fascino delle Youngtimer accogliendo collezionisti, club, musei e i più importanti marchi del settore Automotive. Ecco gli appuntamenti organizzati da Automobile Club Milano nello stand di ACI e ACI Storico. Oggi dopo l’inaugurazione dello stand, alle ore 12.30 si è svolto il panel dal titolo Club Milanesi di ACM e Scuderie Affiliate, con l’intervento del Presidente di Automobile Club Milano Pietro Meda. Venerdì 20 novembre alle ore 11:00 verrà presentato il progetto Scegli la strada della sicurezza, organizzato da ACI e AC Milano con Regione Lombardia e Inail. Il progetto, che prevede corsi e iniziative di sensibilizzazione rivolti ad aziende, enti pubblici e lavoratori, negli ultimi undici mesi, ha già coinvolto 1.500 lavoratori, contribuendo a diffondere una maggiore cultura della prevenzione e della sicurezza sulle strade. I lavori saranno introdotti da Alessandra Zinno, Direttore Centrale di Automobile Club d’Italia. Al panel interverranno Fiorella Daniele, della Direzione Sicurezza e Protezione Civile di Regione Lombardia, Luisa Oliboni, della Direzione regionale Inail Ufficio Prevenzione, Carlo Rottenbacher, docente all’Università di Pavia e componente della Commissione Mobilità di AC Milano, Emanuela Bensi, Ufficio Studi AC Milano.

Sempre venerdì 20 novembre alle 15:30 è in programma il Talk Coppa Milano-Sanremo: il CEO di Equipe Grand Prix Gianpaolo Sacchini illustrerà le più importanti novità della gara automobilistica più antica d’Italia, che si svolgerà nella primavera del 2027. Nell’ambito di Milano AutoClassica, Automobile Club Milano ha inoltre concesso il proprio patrocinio a un’importante iniziativa promossa da Commissione Difesa Vista ETS, dedicata alla prevenzione e alla sensibilizzazione sull’importanza della salute visiva per una guida sicura. Presso il Padiglione 16, Stand L39, i visitatori avranno la possibilità di effettuare screening gratuiti della vista e partecipare ad attività di informazione e prevenzione, con particolare attenzione al ruolo fondamentale della capacità visiva nella sicurezza alla guida. Nel corso della manifestazione sarà inoltre presentato il decalogo dedicato alla vista e alla guida sicura, elaborato da Commissione Difesa Vista ETS e sottoposto all’attenzione di ACI e Automobile Club Milano, che ne condividono i principi e le finalità, riconoscendo nella prevenzione visiva un elemento essenziale per promuovere una mobilità sempre più sicura e consapevole.

– foto ufficio stampa Aci Milano –

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