ROMA (ITALPRESS) – Lamborghini presenta Temerario Spyder, la nuova supersportiva convertibile che porta le emozioni della guida Temerario a cielo aperto. Per la prima volta nella storia del marchio, infatti, una Spyder adotta un tetto rigido retrattile, sviluppato per combinare comfort, precisione di guida ed efficienza aerodinamica. Il tetto, con cinematica verticale brevettata e azionamento interamente elettrico a dieci attuatori, si ripiega dietro i sedili. Con il tetto aperto il baricentro si abbassa di 3 mm, mentre una soluzione con stivaggio orizzontale lo avrebbe alzato di circa 7 mm. Il lunotto posteriore regolabile consente di modulare protezione aerodinamica e presenza del sound in abitacolo. Il powertrain HPEV abbina il V8 biturbo 4.0 a tre motori elettrici a flusso assiale, per 920 CV complessivi e 800 Nm di coppia a livello frizione. Il motore termico, da 800 CV, raggiunge 10.000 giri/min (10.250 con Launch Control), il regime più alto tra le supersportive di serie scoperte con motore sovralimentato. La Spyder accelera da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi, da 0 a 200 km/h in 7,3 secondi e tocca i 343 km/h. Le esperienze di guida sono 13, tra modalità Città, Strada, Sport, Corsa e strategie Recharge, Hybrid e Performance.

“Temerario Spyder porta il concetto di Fuoriclasse in una nuova dimensione, amplificando le emozioni che sono alla base dell’esperienza Temerario – commenta Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini -. E’ una supersportiva che alza ulteriormente il livello delle prestazioni e della dinamica di guida, aggiungendo il coinvolgimento unico della guida a cielo aperto. Con 920 CV e il primo tetto rigido retrattile mai adottato su una nostra Spyder, offriamo ai clienti due differenti esperienze della stessa vettura, senza compromessi in termini di emozione, tecnologia e piacere di guida”.

“Con Temerario Spyder non volevamo semplicemente togliere il tetto alla Coupè, ma reinterpretare il nostro linguaggio di design essenziale e iconico attraverso una vera architettura open-air – evidenzia Mitja Borkert, Design Director di Automobili Lamborghini -. La sfida più stimolante è stata integrare un sistema complesso come il retractable hard top senza trasformarlo in un elemento aggiunto, preservando la purezza e la tensione delle proporzioni di Temerario. Allo stesso tempo, abbiamo voluto che il V8 rimanesse sempre protagonista: il cuore tecnico di Temerario è visibile perchè, per noi, la meccanica è parte dell’esperienza estetica di una Lamborghini”.

Il telaio spaceframe in alluminio è stato riprogettato per la guida scoperta. Rispetto a Huracàn Spyder, la rigidezza torsionale statica cresce del 6%, quella flessionale dinamica del 9% e quella torsionale dinamica del 6%. Rispetto a Huracàn EVO Spyder, i componenti strutturali scendono del 50% e le saldature con apporto termico dell’80%.

Sul fronte del design, i cupolini posteriori esagonali dal profilo racing prolungano l’abitacolo verso la coda, mentre il nuovo cofano lascia in evidenza il V8. La configurazione di lancio è in Blu Cepheus con Style Pack Shiny Black e interni Bianco Polar. Il programma Ad Personam offre circa 400 tonalità, nuove finiture harlequin e livree dedicate, tra cui quelle ispirate al Tricolore. L’abitacolo offre più spazio rispetto a Huracàn EVO Spyder: +46 mm per le gambe e +22 mm in altezza, con visibilità superiore migliorata di 4,7°. Accoglie piloti fino a 2 metri e dispone di un vano anteriore da 112 litri. Il riscaldamento per il collo a tre livelli estende l’uso a tetto aperto anche nelle giornate fresche. La versione Alleggerita impiega ampiamente il CFRP e, con i cerchi in fibra di carbonio, risparmia 22 kg rispetto alla Spyder standard. Tra le dotazioni opzionali figurano l’impianto Sonus faber da 750 W con sette diffusori e lo scarico in titanio Akrapovic. Gli pneumatici, forniti da Bridgestone, comprendono Potenza Sport, Potenza Race, Potenza Sport Run-Flat e Blizzak 6 dedicati. L’impianto frenante è carboceramico CCB Plus, con dischi da 410 mm all’anteriore e 390 mm al posteriore. Temerario Spyder prosegue la tradizione delle Lamborghini di serie a cielo aperto, iniziata nel 1976 con la Silhouette.

“Temerario Spyder incarna il concetto di due anime, una sola Fuoriclasse – sottolinea Fermìn Soneira, Chief Technical Officer di Automobili Lamborghini -. Introduce innovazioni tecniche uniche sviluppate specificamente per l’esperienza di guida a cielo aperto, preservando al tempo stesso l’architettura ibrida ad alte prestazioni e le straordinarie capacità dinamiche della Temerario Coupè. Il nostro concetto brevettato di movimentazione verticale del tetto mantiene basso il baricentro quando il tetto è aperto, senza alterare la distribuzione dei pesi. Insieme alla struttura di carrozzeria dedicata e allo sviluppo aerodinamico, questo consente al pilota di vivere l’intensità del V8 a 10.000 giri/min e le prestazioni della vettura fino a 343 km/h, mantenendo la precisione e la fiducia che definiscono Temerario”.

– Foto ufficio stampa Lamborghini –

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