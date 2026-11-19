ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questa mattina al Quirinale una delegazione di Michelin Italiana guidata dal Presidente e Amministratore Delegato Agostino Mazzocchi. L’incontro si è svolto in occasione dell’anniversario dei 120 anni di presenza della società nel Paese. L’incontro, spiega una nota, rappresenta un momento particolarmente significativo nell’anno in cui Michelin celebra un legame con l’Italia iniziato nel 1906 e costruito, nel corso di centoventi anni, attraverso una presenza industriale radicata sul territorio, le persone che hanno contribuito alla crescita dell’azienda e un impegno costante nell’innovazione e nella mobilità. Nel corso di questi 120 anni, Michelin ha accompagnato l’evoluzione economica, industriale e sociale del Paese, sviluppando progressivamente le proprie attività e consolidando una presenza che unisce una dimensione internazionale a un forte radicamento locale. Oggi, infatti, Michelin è il primo datore di lavoro del settore dei pneumatici in Italia e il primo produttore per capacità produttiva installata, pari ad oltre 14 milioni di pneumatici all’anno.

“Essere ricevuti al Quirinale dal Presidente della Repubblica, nell’anno in cui celebriamo i 120 anni di Michelin in Italia, è per tutti noi motivo di grande orgoglio e un momento di particolare significato”, ha dichiarato Agostino Mazzocchi, Presidente e Amministratore Delegato di Michelin Italia. “E’ un anniversario che ci offre l’opportunità di guardare alla strada percorsa e, soprattutto, al futuro. Centoventi anni raccontano il contributo di generazioni di donne e uomini, il rapporto costruito con i territori nei quali operiamo e la volontà di continuare a innovare e investire in Italia. Desidero condividere questo momento con tutti coloro che, ogni giorno, contribuiscono a scrivere questa storia”.

Il 2026 ha rappresentato per Michelin Italia un anno particolarmente significativo, nel quale la celebrazione dei 120 anni si è intrecciata con importanti tappe della sua storia industriale. A gennaio, nello stabilimento di Cuneo, è stata inaugurata una nuova linea di produzione robotizzata, unica in Europa, che consente di produrre pneumatici di grandi dimensioni fino a 24 pollici. Nel corso dell’anno, Michelin ha inoltre celebrato il 55° anniversario dello stabilimento di Alessandria, nato nel 1971 e dedicato alla produzione di pneumatici destinati al trasporto pesante, oggi polo di riferimento internazionale per la sua flessibilità e reattività. In questo quadro, i 120 anni rappresentano non soltanto un anniversario, ma il punto di incontro tra una lunga storia industriale e la volontà di continuare a investire nel futuro, coniugando innovazione, competitività e responsabilità ambientale, mantenendo al centro le persone e il legame con i territori nei quali opera.

– Foto ufficio stampa Michelin Italiana –

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