CATANIA (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato in flagranza di reato un uomo originario del catanese e residente ad Augusta, per detenzione di un’ingente partita di cocaina dal peso complessivo di circa 15 chili. L’intervento è stato effettuato nei pressi di Contrada Costa Saracena (Castelluccio) ad Augusta in un’abitazione non di proprietà dell’uomo ma comunque nella sua disponibilità. I militari sono stati insospettiti dall’atteggiamento circospetto dell’uomo e, nel corso di una perquisizione, sono stati trovati 13 panetti cocaina. I militari hanno proceduto al sequestro di iniziativa del narcotico nonché all’arresto, in flagranza di reato, dell’uomo. La droga, equivalente a 13-15.000 dosi, qualora messa in commercio al dettaglio nelle locali piazze di spaccio avrebbe fruttato proventi illeciti per oltre un 1 milione. Il tribunale aretuseo, su richiesta della Procura della Repubblica di Siracusa, ha convalidato il sequestro e l’arresto disponendo altresì il trasferimento dell’uomo nel carcere di Catania Piazza Lanza.

– foto ufficio stampa Guardia di Finanza –

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