Mattarella visita la nuova sede di Cassa Depositi e Prestiti

ROMA (ITALPRESS) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato oggi la nuova sede di Cassa Depositi e Prestiti in Piazza Verdi a Roma. Nell’ex edificio del Poligrafico e Zecca dello Stato, completamente riqualificato e che oggi ospita in un unico spazio tutte le società del Gruppo CDP, il capo dello Stato ha incontrato il presidente Giovanni Gorno Tempini, l’amministratore delegato Dario Scannapieco, il vice direttore generale Fabio Barchiesi e il vice direttore generale Alessandro Tonetti. ads/azn (Fonte video: Quirinale)