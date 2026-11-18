Buonfiglio “Mancini buon allenatore, iniziato un percorso non facile”

MILANO (ITALPRESS) - "Mancini? È stato innanzitutto un campione, è un buon allenatore. Sicuramente sta iniziando un percorso non facile che deve essere aiutato principalmente dai club e dai vivai". Lo ha dichiarato il presidente del Coni Luciano Buonfiglio a margine dell'evento di "Rcs Sport Industry Talk 2026" a Milano, a proposito del momento della nazionale di calcio. Buonfiglio ha auspicato anche che "chi investe nelle accademie e nei settori giovanili abbia qualche vantaggio per il futuro perché non è un progetto che tu lo fai in sei mesi. Questo è un progetto con cui ci auguriamo di qualificarci per i Mondiali". pia/glb/gtr