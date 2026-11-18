Buonfiglio “Nazionale? Per progetto solido serve tempo”

MILANO (ITALPRESS) - "Un giorno si vince e siamo alle stelle, un altro perdiamo e siamo alle stalle. Per un progetto solido serve tempo, ai giovani dobbiamo dare l'opportunità anche di sbagliare. Se non mi metti alla prova e non sbaglio, come faccio a capire dove migliorare? È questa la strada che dobbiamo fare". Lo ha dichiarato il presidente del Coni Luciano Buonfiglio a margine dell'evento di "Rcs Sport Industry Talk 2026" a Milano, a proposito del momento della nazionale di calcio. pia/glb/gtr