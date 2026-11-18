Lega, Fontana “Romeo ha esplicitato il disagio di gran parte della militanza”

MILANO (ITALPRESS) - "Ne prendo atto e sono molto dispiaciuto perché credo che Massimiliano Romeo non abbia fatto altro che esplicitare pubblicamente quello che per vero è stato fatto non solo da lui, ma anche da altre persone come me, il disagio di gran parte della militanza e ha detto sempre cose compatibili con il rispetto nei confronti del segretario Salvini, compatibili con quelle che sono le idee del nostro movimento, non ha mai travalicato quindi sinceramente non ho compreso questa decisione dei senatori". Così che il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine dell'inaugurazione della nuova sede dell'Ordine degli Psicologi a Milano, ha commentato il voto di sfiducia dei senatori leghisti contro l'ex capogruppo Massimiliano Romeo, sostituito con Marco Dreosto. xu9/sat/gtr