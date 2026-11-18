Allarmi bomba, individuato “Mikhail Andropov” ma non è lui ad aver mandato le e-mail

ROMA (ITALPRESS) - È stato identificato negli Stati Uniti l'uomo che utilizzava il nickname Mikhail Andropov. Si tratta dello pseudonimo presente nelle e-mail con gli allarmi bomba arrivati l’11, 12 e 16 novembre a oltre 10 mila scuole italiane. Dalle indagini, condotte dal Servizio Polizia postale e per la sicurezza cibernetica, anche con la collaborazione internazionale, è emerso però che non è stato il cittadino statunitense a inviare le e-mail. I messaggi che erano stati recapitati agli istituti scolastici, ad eccezione di alcuni singoli casi, recavano tutte la firma “Mikhail Andropov”. Un importante elemento investigativo è stato acquisito dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Napoli, che, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Napoli, ha approfondito il contenuto di una PEC, ricevuta anche dall’Ambasciata italiana a Washington. Il mittente denunciava l’utilizzo improprio della sua identità digitale. Nella comunicazione, l'uomo dichiarava di risiedere negli Stati Uniti e di utilizzare online lo pseudonimo “Mikhail Andropov” per ragioni di sicurezza personale, ma di essere completamente estraneo alle minacce inviate alle scuole. Il Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica è riuscito ad identificare il mittente della comunicazione e localizzarlo a Phoenix, in Arizona. Anche l’Fbi, dopo averlo sentito, ha smentito qualsiasi coinvolgimento dell’uomo nell’invio massivo delle e-mail minatorie alle scuole. Le indagini quindi proseguono con l’obiettivo di individuare i responsabili. sat/azn (Fonte video: Polizia di Stato)