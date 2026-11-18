Elezioni Figc, Cairo “Due mesi buttati, sostengo Malagò per coerenza”

MILANO (ITALPRESS) - "Adriano Galliani lo conosco da 45 anni, lo stimo, è una persona capacissima. Io appoggio Malagò perché secondo me è giusto avere una coerenza di comportamento. Lo abbiamo appoggiato a maggio, lo abbiamo votato a giugno, sostenuto a luglio, lui abbastanza in solitaria ha scelto Mancini che ha dato segnali positivi". Lo ha dichiarato il presidente del Torino Urbano Cairo, intervenuto durante l'evento "RCS Sport Industry Talk 2026", a Milano. "Poi è partito il tema del tesseramento, il commissariamento e la nuova elezione, ma tutto ciò non è quello di cui ha bisogno il calcio. Facciamo queste elezioni, manca meno di un mese, poi dobbiamo ripartire velocemente. I temi sul tavolo sono tanti, chi vincerà avrà 100 giorni davanti per poter dare una spinta e un impulso nuovo". pia/glb/gtr