Mattarella incontra il padre di Giulia Cecchettin

ROMA (ITALPRESS) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale una delegazione della Fondazione Giulia Cecchettin, guidata dal presidente Gino Cecchettin, padre di Giulia. "E' un piacere incontrarvi per ringraziarvi per quello che la fondazione ha fatto e intende fare", ha detto Mattarella. "La ringrazio tantissimo di questa occasione e di questa udienza e ci tenevamo tanto a a questo momento, perché sappiamo che lei supporta il nostro messaggio - ha affermato Gino Cecchettin -. Anche nel messaggio di ieri ha parlato di andare alle radici di quella che è la violenza di genere e si combatte solo con la cultura. Fa parte dello statuto della fondazione, quindi ci sentiamo in sintonia e la preghiamo di continuare con la sua moral suasion, che ci aiuta tantissimo". sat/gsl (fonte video Quirinale)