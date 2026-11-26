Efficienza energetica, Engie rilancia gli investimenti per il futuro dei Comuni

VERONA (ITALPRESS) - Ridurre i consumi dei principali centri di spesa delle città significa contenere i costi energetici, liberare risorse per i servizi ai cittadini e rendere i territori meno esposti alla volatilità dei mercati, aumentando la sicurezza energetica del Paese. È il messaggio che Engie ha portato alla 43ma Assemblea Annuale Anci, contribuendo al confronto sul futuro degli investimenti locali e sul ruolo del settore energetico nell'accompagnare i Comuni nella transizione. col/mrc/mgg/gtr