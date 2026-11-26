Schifani “Nessun timore per estensione super Zes a tutta Italia”

CATANIA (ITALPRESS) - "Condividiamo che la super ZES si estenda a livello nazionale per le procedure, così come è stato anticipato dal premier. L'importante è che non vengano intaccati i risvolti finanziari della super ZES per il Meridione. Che si estendano al Nord per quanto riguarda la velocizzazione, noi siamo pari nella velocizzazione, quindi nessun timore". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine dell'incontro dal titolo "Finanziaria per lo sviluppo. Super Zes: occasione storica" alla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia. xn5/vbo/azn