Acea all’Assemblea Anci, trasformare le città con reti idriche più resilienti

VERONA (ITALPRESS) - La rete idrica non può più essere la Cenerentola delle grandi infrastrutture, ma va gestita e sviluppata al pari delle altre grandi reti del Paese: è il messaggio lanciato nel corso dell’Assemblea annuale dell’Anci, da Acea, presente a Verona con uno spazio espositivo e di rappresentanza dedicato all'incontro con sindaci e amministratori per portare soluzioni concrete ai Comuni nella gestione delle sfide climatiche e infrastrutturali. Allo stand di Acea, inoltre, è stato presentato il sistema di biofiltrazione per il trattamento e il riutilizzo delle acque meteoriche in piazze, parcheggi e contesti urbani. Una tecnologia di drenaggio e filtrazione di proprietà di Aquanexa che rimuove gli inquinanti dalla pioggia e consente di realizzare il modello delle cosiddette città-spugna. xa7/fsc/azn