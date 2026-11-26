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Nucleare, Pichetto Fratin “In una decina di giorni pronta proposta decreti attuativi”
ROMA (ITALPRESS) - "La legge delega sul nucleare approvata il 15 ottobre prevede che in un anno si presentino i decreti attuativi. Credo nella prossima decina di giorni di poter chiudere, a livello di Ministero, la proposta dei decreti attuativi, che naturalmente dovranno avere il parere del Parlamento". Così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'agenzia Italpress. sat/mrv