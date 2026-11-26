Nel 2025 politiche attive del lavoro per 2,3 milioni di beneficiari

ROMA (ITALPRESS) - Nel 2025 il numero medio di lavoratori beneficiari di politiche attive è stato pari a circa 2.342.000, in calo del 29% rispetto al 2024. La flessione interessa tutte le categorie, ad eccezione delle stabilizzazioni, che registrano una crescita dell’11%. È quanto emerge dall'Osservatorio Inps delle politiche occupazionali e del lavoro che copre il periodo dal 2021 al 2025 e si divide in politiche attive, passive e altre misure. Nel 2025 i trattamenti di NASpI sono stati circa 2 milioni, in calo del 2,5% rispetto all’anno precedente. La fascia di età più rappresentata è quella tra i 25 e i 34 anni, con il 25% dei trattamenti. A livello territoriale, il 42% si concentra al Nord e il 39% nel Sud e nelle Isole. I trattamenti di disoccupazione agricola sono stati 515.716, in lieve calo rispetto al 2024. Il 26% riguarda lavoratori con più di 54 anni e, a livello territoriale, il 66% dei trattamenti si concentra nel Sud e nelle Isole. Per la DIS-COLL, nel 2025 i trattamenti sono stati 28.542, in netto aumento rispetto ai 23.303 del 2024. Il 48% ha interessato giovani tra i 25 e i 34 anni. A livello territoriale, circa il 43% si concentra nel Sud e nelle Isole. gsl