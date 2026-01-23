Mattarella ha chiesto informazioni a Schifani sui danni causati dal maltempo

PALERMO (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al suo arrivo nello stabilimento Fincantieri, a Palermo, si è soffermato col presidente della Regione Siciliana Renato Schifani chiedendo informazioni sui danni causati nell’isola dal ciclone Harry.
-Foto ufficio stampa Quirinale-
(ITALPRESS).
