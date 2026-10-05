Home Video News Mezzogiorno Mattarella arriva al teatro Massimo di Palermo per proiezione film Biagio Conte
Mattarella arriva al teatro Massimo di Palermo per proiezione film Biagio Conte
PALERMO (ITALPRESS) - L'arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Teatro Massimo di Palermo, per assistere alla proiezione in anteprima di 'Sul cammino di Francesco. La vita di Biagio Conte': il film verrà trasmesso domenica in prima serata su Rai 1. Ad accogliere il capo dello Stato davanti al Teatro Massimo il presidente della Regione Renato Schifani, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e il prefetto Massimo Mariani. (ITALPRESS). xd8/pc/azn