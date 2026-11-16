Mattarella a Palermo per la Giornata internazionale contro il crimine transnazionale

PALERMO (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto, presso il Palazzo di Giustizia di Palermo, alla cerimonia in occasione della Giornata internazionale per la prevenzione e la lotta contro ogni forma di criminalità organizzata transnazionale.

L’arrivo di Mattarella è stato accolto dai presenti con un lungo e caloroso applauso.

L’incontro si inserisce nel solco della risoluzione Onu 78/267 che, nel 2024, ha istituito la Giornata per il 15 novembre, data che peraltro coincide con l’anniversario dell’approvazione della Convenzione di Palermo nel 2000.

L’evento è stato aperto dai saluti di Antonio Balsamo, Presidente della Corte di Appello di Palermo; Giovanni Melillo, Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo; Dario Greco, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo.

Hanno quindi preso la parola: Carlo Nordio, Ministro della Giustizia; Monica Juma, Sottosegretario generale delle Nazioni Unite e Direttrice Esecutiva dell’UNODC, in rappresentanza del Segretario generale delle Nazioni Unite; Fabio Pinelli, Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura; Chiara Colosimo, Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere; Pietro Gaeta, Procuratore generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione.

La relazione conclusiva è stata svolta da Stefano Manacorda, Professore ordinario di Diritto Penale presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II.

BALSAMO “CONVENZIONE PALERMO IN CONTINUITÀ CON MESSAGGIO PAOLO BORSELLINO”

“Esprimo profonda gratitudine al presidente Mattarella a nome di tutti i magistrati di Palermo: il suo impegno rafforza la fiducia di tutta la comunità internazionale verso il nostro paese, visto come simbolo di coraggio, riscatto, solidarietà e speranza”. Così il presidente della Corte d’Appello di Palermo, Antonio Balsamo, nel suo intervento, al Palazzo di Giustizia di Palermo, in occasione della Giornata internazionale per la prevenzione e la lotta contro ogni forma di criminalità organizzata transnazionale. “La Convenzione di Palermo impegna 195 Stati al contrasto e alla prevenzione della criminalità, attraverso misure di forte impatto sociale come lo sviluppo economico, l’inclusione e la lotta all’emarginazione – continua Balsamo – In questo strumento giuridico autenticamente universale c’è la continuità ideale con il lavoro di Paolo Borsellino e con il suo messaggio secondo cui la lotta alla mafia doveva essere non solo repressione distaccata, ma un movimento culturale e morale che coinvolgeva tutti e specialmente le giovani generazioni. Nel 1980 Rocco Chinnici affidò a Giovanni Falcone il primo grande processo attraverso cui la cooperazione internazionale venne utilizzata come strumento per conoscere i meccanismi di una criminalità organizzata che non conosce confini: Falcone, per adeguare l’organizzazione della giustizia alla dimensione della criminalità organizzata, istituì la Procura nazionale antimafia, oggi brillantemente guidata da Giovanni Melillo. L’incontro di oggi è frutto di quella storia e quella cultura comune, ma questa per noi non è una celebrazione rivolta al passato bensì il punto di partenza per un progetto proiettato al futuro”.

MELILLO “CONFLITTI HANNO CREATO CONDIZIONI IDEALI ORGANIZZAZIONI CRIMINALI”

“Celebrare a Palermo questa Giornata è una scelta densa di valore simbolico: significa tornare nel luogo dove 26 anni fa la comunità internazionale pose le fondamenta per un linguaggio giuridico comune e una responsabilità condivisa degli Stati e degli esseri umani”. Così il procuratore nazionale Antimafia Giovanni Melillo nel suo intervento, al Palazzo di Giustizia di Palermo, in occasione della Giornata internazionale per la prevenzione e la lotta contro ogni forma di criminalità organizzata transnazionale. “Oggi questo valore si conferma cruciale, alla luce della presenza di mercati e reti criminali capaci di accelerare il processo di destabilizzazione politica e sociale del pianeta – aggiunge Melillo – Conflitti ed economie di guerra hanno creato le condizioni ideali per l’affermazione dei ruoli tipici delle organizzazioni criminali: si tratta di scenari che costituiscono a ogni latitudine l’habitat naturale di crimine organizzato e terrorismo. Oggi più che mai la criminalità organizzata transnazionale interroga le stesse capacità degli Stati democratici di contrastare questi fenomeni ed esercitare il diritto: non si tratta di inseguire il continuo mutamento delle organizzazioni criminali, ma di affermare il principio secondo cui nessun potere criminale anche transnazionale può considerarsi sottratto alla legge internazionale”.

NORDIO “NESSUN ORDINAMENTO PUÒ AFFRONTARE DA SOLO CRIMINALITÀ TRANSNAZIONALE”

“Con questa Giornata riaffermiamo la consapevolezza che la comunità internazionale ha maturato proprio grazie all’esperienza italiana: la criminalità organizzata rappresenta un pericolo globale per la democrazia, l’economia legale, i diritti fondamentali delle persone e la sicurezza collettiva delle nazioni”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. “Questa consapevolezza ha fatto sì che il contrasto alla criminalità organizzata sia diventato una responsabilità condivisa – prosegue Nordio – Nessun ordinamento statale, per quanto forte e attrezzato, può affrontare isolatamente fenomeni criminali di natura transnazionale. La cooperazione giudiziaria, lo scambio di informazioni, il coordinamento investigativo e l’armonizzazione degli strumenti normativi rappresentano una condizione indispensabile per garantire risultati efficaci: l’Italia porta un patrimonio di esperienza significativa, avendo conosciuto il fenomeno mafioso nelle sue forme più aggressive e violente. I sacrifici non sono stati vani e gli strumenti giuridici presenti oggi rappresentano un riferimento anche in ambito internazionale: siamo stati tra i primi a soffrire di questo fenomeno, ma anche a presentare i rimedi per combatterlo con efficacia; il nostro sistema normativo è riconosciuto universalmente, anche dalle Nazioni Unite, come leader in questa lotta. Per contrastare efficacemente le mafie, seguendo l’insegnamento di Giovanni Falcone, non è sufficiente garantire alla giustizia gli appartenenti ma bisogna individuare i patrimoni, seguire i flussi finanziari, impedire le infiltrazioni nell’economia legale e privarli delle risorse che alimentano il loro potere e inquinano il tessuto del nostro paese: la risposta alla criminalità organizzata non può essere solo repressiva, ma anche preventiva, educativa e finalizzata a costruire e alimentare una solida fiducia nei cittadini”.

JUMA “DA PALERMO RINNOVATO PROPOSITO LOTTA A CRIMINALITÀ ORGANIZZATA”

“L’anno scorso Mattarella era con me a Vienna in questa giornata importante, oggi l’Onu ha il piacere di ricambiare l’ospitalità. Poche città sono coinvolte nella lotta alla criminalità organizzata come lo è Palermo: l’esempio di figure come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, così come tutti coloro che sono morti combattendo la mafia, vive in ognuno di noi”. Così la sottosegretaria generale dell’Onu, Monica Juma. “Da Palermo rinnoviamo, oggi più che mai, il nostro proposito nella lotta alla criminalità organizzata transnazionale – aggiunge Juma – Dalla firma della Convenzione del 2000 tante cose sono cambiate, ma non l’impegno e la determinazione nel portare avanti questa lotta attraverso l’evoluzione e il progresso degli strumenti di contrasto. La nostra responsabilità è fare in modo che questa Convenzione e quella del 2025 non siano solo documenti cartacei, ma strumenti concreti per combattere ogni forma di criminalità organizzata transnazionale”.

-Foto ufficio stampa Quirinale-

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