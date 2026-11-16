Trasporto marittimo, la Regione presenta l’istanza al Ministero per due nuove rotte in continuità territoriale dedicate alle merci

CAGLIARI (ITALPRESS) – La Regione Sardegna ha predisposto un’istanza da trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’istituzione di due collegamenti marittimi dedicati esclusivamente al trasporto delle merci, uno tra Cagliari e la Liguria e uno tra il nord dell’Isola e la Toscana.

La proposta è stata illustrata oggi nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato l’assessora regionale dei Trasporti Barbara Manca, l’assessore dell’Agricoltura Francesco Agus e l’assessore dell’Industria Emanuele Cani.

Il documento è il risultato di un percorso di approfondimento tecnico e istituzionale condotto in questi mesi dall’Assessorato dei Trasporti e dal suo Ufficio di Gabinetto, con il coinvolgimento degli altri Assessorati competenti e della Presidenza della Regione. Una prima versione della proposta era stata condivisa il 6 novembre con le associazioni imprenditoriali e di categoria della Sardegna, che avevano accolto molto positivamente l’iniziativa, manifestando la disponibilità a contribuire al suo perfezionamento e a sostenerla anche attraverso le rispettive rappresentanze nazionali.

L’istanza punta ad avviare un percorso istituzionale per la definizione di nuovi servizi marittimi in continuità territoriale dedicati alle merci, attraverso un’istruttoria fondata sull’analisi dei fabbisogni del sistema produttivo e sull’individuazione dei collegamenti necessari a garantire maggiore stabilità e competitività alle imprese isolane. La Regione propone, in particolare, di assumere un ruolo attivo nello svolgimento dell’indagine di mercato e nella predisposizione della proposta di servizio pubblico, da sottoporre al Ministero per i successivi adempimenti di competenza.

“Con questa istanza compiamo un passo concreto per affrontare una delle principali criticità strutturali del sistema dei trasporti della Sardegna – dichiara l‘assessora Barbara Manca –. Vogliamo che la Regione abbia un ruolo centrale nella definizione dei servizi marittimi necessari alle imprese, partendo da dati oggettivi e da un’analisi approfondita della domanda di trasporto. Non chiediamo semplicemente nuove rotte, ma proponiamo un percorso amministrativo preciso per arrivare a un’infrastruttura di collegamento stabile, affidabile e adeguata alle esigenze della nostra economia. Il confronto con le associazioni produttive ha confermato la necessità e l’urgenza di questo intervento”.

“Per le aziende agricole sarde la regolarità dei collegamenti marittimi è essenziale per programmare le attività e rispettare gli impegni commerciali – sottolinea l’assessore dell’Agricoltura Francesco Agus –. Pensiamo ai prodotti freschi o al trasporto degli animali: negli anni scorsi, soprattutto d’estate, l’incertezza dei collegamenti ha creato gravi difficoltà, compromettendo l’affidabilità delle imprese sui mercati nazionali. La priorità è garantire frequenze certe, tempi adeguati e costi comparabili a quelli sostenuti nelle altre regioni. La convergenza raggiunta con le rappresentanze economiche è importante: la Sardegna deve presentarsi unita nel confronto con il Governo per ottenere una soluzione strutturale, che superi la gestione delle singole emergenze e riduca gli svantaggi dell’insularità”.

“Il trasporto delle merci è un fattore decisivo per la competitività del nostro sistema industriale – afferma l’assessore dell’Industria Emanuele Cani –. La disponibilità di collegamenti marittimi adeguati e regolari incide direttamente sui costi di produzione, sulla capacità delle aziende di raggiungere i mercati e sull’attrattività della Sardegna per nuovi investimenti. Per questo sosteniamo con convinzione l’iniziativa dell’Assessorato dei Trasporti che rappresenta un passo importante per ridurre gli svantaggi strutturali legati all’insularità e creare condizioni più favorevoli allo sviluppo economico e all’occupazione”.

Con la trasmissione dell’istanza, la Regione chiederà al Ministero di avviare il confronto istituzionale e il percorso amministrativo necessario alla valutazione e all’eventuale istituzione dei nuovi collegamenti. L’obiettivo è costruire, attraverso la collaborazione tra Regione, Governo e rappresentanze produttive, un sistema di trasporto marittimo delle merci più rispondente alle esigenze economiche della Sardegna.

-Foto Regione Sardegna-

(ITALPRESS).