Forze dell’ordine, dalla Regione Lazio 30 mila euro ai familiari dei caduti in servizio

ROMA (ITALPRESS) – La Regione Lazio rinnova il proprio impegno nel custodire la memoria degli appartenenti alle Forze di Polizia caduti nell’adempimento del dovere e vittime del terrorismo, della mafia e della criminalità, attraverso un intervento concreto a sostegno dei loro familiari. Con la delibera adottata in Giunta in attuazione della legge regionale n. 10 del 12 agosto 2020, la Regione Lazio, su proposta dell’assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all’Università della Regione Lazio, Luisa Regimenti, ha disposto, per l’esercizio finanziario 2026, lo stanziamento di 30mila euro destinati agli enti e agli organismi ufficialmente accreditati presso le rispettive Forze dell’ordine, che svolgono attività di assistenza a favore degli invalidi per servizio, degli orfani e dei coniugi superstiti. Le risorse saranno ripartite in quattro contributi di uguale importo, ciascuno pari a 7.500 euro, destinati al Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato, all’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri, al Fondo di Assistenza per i Finanzieri e all’Ente di Assistenza per il personale dell’Amministrazione Penitenziaria.

“La memoria non può essere soltanto una ricorrenza o una celebrazione formale: deve tradursi in responsabilità, attenzione e vicinanza concreta. Dietro ogni donna e ogni uomo delle Forze dell’ordine che ha perso la vita nell’adempimento del proprio dovere ci sono famiglie che hanno affrontato un dolore profondo e che meritano il sostegno e il riconoscimento delle Istituzioni. Con questo provvedimento vogliamo ribadire che la Regione Lazio non dimentica il sacrificio di chi ha servito lo Stato e la comunità, spesso pagando il prezzo più alto”, dichiara l’assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all’Università della Regione Lazio, Luisa Regimenti.

– foto di repertorio IPA Agency –

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