BARI (ITALPRESS) – Il Treno del Ricordo ha fatto tappa a Lecce per commemorare le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. Il convoglio è stato accolto al binario 1 dal ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani alla presenza del Prefetto di Lecce Natalino Manno, dell’assessora alla Cultura e Legalità della Regione Puglia Viviana Matrangola e della sindaca di Lecce Adriana Poli Bortone.

“Con l’arrivo del Treno del Ricordo nella stazione di Lecce – ha dichiarato Matrangola – rinnoviamo il nostro impegno a custodire e onorare la memoria dell’esodo giuliano-dalmata e delle vittime delle Foibe, simbolo drammatico di una pagina dolorosa della nostra storia in cui essere italiani era diventato una colpa. Di fronte alla minaccia dell’assimilazione o della morte, tanti concittadini, pur di non rinnegare di essere italiani, decisero di lasciare le terre in cui vivevano in condizioni drammatiche. Tra loro, c’erano anche salentini e pugliesi che hanno vissuto sulla propria pelle il dramma dello sradicamento da una terra che, come ha ricordato il Presidente Mattarella, è stata prima funestata dalla persecuzione e segregazione nazifascista ai danni delle popolazioni slave e poi dalla dittatura comunista, che si macchiò di crimini orrendi nei confronti degli italiani”.

“Il viaggio simbolico di questo Treno che attraversa il Paese – ha concluso l’assessora regionale – rafforza la consapevolezza della storia, soprattutto nelle nuove generazioni. Ricordare non significa dividere ma costruire una memoria condivisa. Solo così possiamo davvero onorare il passato e costruire un futuro in cui i valori di pace, democrazia e rispetto dei diritti umani siano la nostra bussola. Oggi ha più valore essere e sentirsi italiani, in onore di coloro che hanno scelto di esserlo due volte a costo della loro stessa vita”.

Il Treno del Ricordo è promosso dal Ministero per lo Sport e i Giovani. Il progetto ripercorre in sette tappe il viaggio compiuto dagli esuli istriani, fiumani e dalmati nel Dopoguerra. Una mostra itinerante allestita a bordo consente ai visitatori di conoscere e approfondire la tragedia delle foibe e dell’esodo. La mostra è visitabile gratuitamente dalle ore 9 alle ore 18. Il viaggio del Treno del Ricordo, partito da Trieste lo scorso 10 febbraio, si chiuderà a Sassari il 24 e il 25 febbraio.

– Foto: ufficio stampa Regione Puglia –

(ITALPRESS).