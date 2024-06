PALERMO (ITALPRESS) – Per il secondo anno consecutivo va a un arbitro della sezione Aia di Palermo il premio speciale “Angelo Amendolia”: ad aggiudicarselo è stato Giuseppe Matranga, 24enne fischietto che dalla prossima stagione si appresterà a varcare i confini regionali transitando nella Commissione Nazionale Arbitri di Serie D. La consegna è avvenuta in occasione della seconda edizione della Festa del calcio siciliano, un evento ideato e organizzato dal presidente del comitato regionale Sicilia della Lnd, Sandro Morgana. “Desidero esprimere la mia profonda riconoscenza al presidente del CRA Michele Giordano, importante guida per il mio cammino e alla sua commissione, alla mia sezione per il costante supporto, un grazie speciale al mio presidente sezionale, Marcello Terzo, un padre arbitrale”, le parole del giovane fischietto palermitano dopo essere stato nominato miglior arbitro siciliano. “Questo riconoscimento – ha aggiunto – è il frutto di tanto impegno e passione per l’arbitraggio, tutto ciò mi spinge a dare sempre il massimo per il bene del nostro amato sport. Grazie a tutti coloro che hanno creduto in me e mi hanno sostenuto lungo questo percorso”.

– foto Matranga –

