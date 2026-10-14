ROMA (ITALPRESS) – Maserati partecipa alla quarta edizione di Villa La Massa Excellence 2026, il prestigioso concorso d’eleganza in programma dal 16 al 18 ottobre nella storica dimora affacciata sull’Arno, alle porte di Firenze. L’esclusivo evento recupera lo spirito originario dei grandi concorsi d’eleganza, portando sotto i riflettori capolavori a quattro ruote immersi in un’atmosfera di raffinatezza e passione automobilistica. Una cornice particolarmente affine all’universo del Tridente, dove due vetture appartenenti a epoche diverse si incontrano nel segno di una comune vocazione sportiva: da una parte la leggendaria MC12, simbolo di una delle stagioni agonistiche più gloriose della storia recente del Marchio; dall’altra, una Maserati GT2 Stradale Fuoriserie realizzata appositamente per un collezionista e ispirata proprio alla vettura da gara, da cui ne raccoglie idealmente l’eredità, trasferendo sulla strada tecnologia e carattere maturati in pista con la Maserati GT2 che ha riportato il Brand a competere e vincere nei campionati a ruote coperte.

Frutto del programma Maserati Fuoriserie, la speciale supersportiva Maserati GT2 Stradale esposta all’appuntamento sfoggia un’accattivante livrea in Blu Victory metallizzato, una tinta Fuoriserie nata per celebrare i titoli conquistati dalla MC12 nel Campionato Mondiale GT1, mentre sul tetto in carbonio opaco campeggia un grande Tridente Bianco Pastello, tonalità ripresa dalla scritta Maserati sull’ala posteriore. Il richiamo alle corse prosegue nella tabella porta-numero Bianco Pastello, impreziosita dal Tricolore italiano, dalla scritta Italy e dal numero 33 in Rosso, oltre che dai cerchi monodado nero anodizzato, abbinati agli emblemi in Bianco Pastello. La stessa impronta racing caratterizza l’abitacolo, dove spiccano interni in Alcantara blu, Tridente sui poggiatesta con cucitura nera e ulteriori rivestimenti in Alcantara nera con cuciture blu.

A ispirare questa configurazione è una delle pagine più significative della storia sportiva del Tridente. Nel 2004, MC12 segna infatti il ritorno di Maserati nelle competizioni GT internazionali dopo 37 anni di assenza, inaugurando una straordinaria stagione di successi. Tra il 2004 e il 2010, la MC12 conquista 22 vittorie e 14 titoli, tra cui due Coppe Costruttori, cinque Campionati Piloti e sei Campionati a Squadre. A questi si aggiungono tre vittorie, nel 2005, 2006 e 2008, e due secondi posti, nel 2007 e 2009, alla 24 Ore di Spa, un record nella storia della classica belga. Al volante della MC12, Andrea Bertolini – Maserati Reference Driver & Racing Advisor – è tra i grandi protagonisti di quell’epopea, culminata nel 2010 con la conquista del FIA GT1 World Championship. E proprio Bertolini ha lasciato la sua firma sul vano motore della speciale GT2 Stradale, su richiesta dell’appassionato cliente.

Un patrimonio sportivo straordinario che la Maserati GT2 Stradale Fuoriserie esposta a Villa La Massa rilegge attraverso Fuoriserie, il programma di personalizzazione dedicato alla creazione di automobili costruite attorno alle specifiche richieste del cliente. Ogni progetto nasce dal dialogo con il team creativo Maserati, attraverso un percorso di co-creazione che permette di intervenire su carrozzeria, interni, finiture e dotazioni, dando forma a configurazioni capaci di riflettere personalità e desideri del proprietario. Maserati Fuoriserie è parte integrante di BOTTEGAFUORISERIE, il progetto di eccellenza in cui tradizione, innovazione e artigianalità trovano la loro massima espressione.

La personalizzazione Fuoriserie valorizza così un legame con le competizioni che appartiene alla genesi stessa del modello. GT2 Stradale è infatti la versione omologata per la strada della Maserati GT2, la vettura da corsa che ha riportato il Tridente a competere e vincere nei campionati a ruote coperte. Prodotta nello storico stabilimento di Viale Ciro Menotti a Modena, GT2 Stradale porta su strada il know-how maturato nel motorsport, coniugando prestazioni estreme ed eleganza. Il V6 Nettuno da 640 CV le consente di accelerare da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi e superare i 320 km/h; la riduzione di peso, l’aerodinamica sviluppata in pista e le soluzioni tecniche derivate dal motorsport ne fanno la Maserati stradale più orientata alle prestazioni mai prodotta, senza rinunciare all’eleganza distintiva del Marchio.

I due esemplari del Tridente diventano così capitoli di un racconto unico, accomunati dalla cultura della performance e dalla capacità di trasformare l’esperienza delle competizioni in automobili destinate a lasciare il segno. Un legame che troverà la sua naturale espressione nel programma di Villa La Massa Excellence: sabato 17 ottobre le due vetture saranno protagoniste del Car Show e del Contest, con la sfilata nei giardini della Villa e le successive premiazioni, mentre domenica 18 la Maserati GT2 Stradale prenderà parte alla Mugello Track Experience, raggiungendo il Circuito del Mugello per la parata conclusiva. Un epilogo ideale per la supersportiva Maserati che, dopo il palcoscenico di un concorso d’eleganza, ritroverà il terreno più autentico della sua vocazione: la pista.

– Foto ufficio stampa Maserati –

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