ROMA (ITALPRESS) – Kia Italia annuncia l’avvio di una collaborazione con PMG Italia, Società Benefit certificata B-Corp attiva da oltre vent’anni nello sviluppo di progetti ad alto impatto sociale, ambientale e culturale incorporata in Friends lo scorso 28 ottobre. L’iniziativa si inserisce nel percorso di Corporate Social Responsibility (CSR) dell’azienda e nasce dalla volontà comune di promuovere una mobilità sempre più accessibile ed inclusiva. Al centro della collaborazione c’è Kia PV5 Passenger, il primo modello della nuova strategia PBV (Platform Beyond Vehicle) di Kia. Grazie alla sua architettura innovativa e alla straordinaria flessibilità di configurazione, PV5 rappresenta una soluzione ideale per una vasta gamma di utilizzi professionali e privati, adattandosi perfettamente anche alle esigenze di trasporto delle persone con disabilità e mobilità ridotta, anche grazie alle versioni WAV (Wheel Accessible Vehicle) dedicate. La partnership con PMG Italia prende forma attraverso il sostegno a progetti di mobilità inclusiva destinati a realtà impegnate nel mondo dello sport paralimpico e della cultura, contribuendo concretamente a rendere gli spostamenti più accessibili e a favorire la partecipazione attiva alla vita sociale delle persone più fragili.

La collaborazione avrà seguito all’Assemblea dell’ANCI, alla quale Kia Italia e PMG Italia saranno presenti con uno stand condiviso, all’interno del quale sarà esposto Kia PV5 Passenger allestito con una pedana per agevolare l’accompagnamento delle persone con fragilità. La partecipazione all’Assemblea ANCI, appuntamento riservato agli esponenti delle amministrazioni locali, rappresenta un’opportunità per consolidare le relazioni con gli stakeholder istituzionali e avviare momenti di confronto con le amministrazioni interessate ai temi della mobilità inclusiva, portando all’attenzione degli interlocutori istituzionali il valore di soluzioni di mobilità capaci di rispondere alle esigenze delle persone e delle realtà che operano quotidianamente nel sociale.

Nell’ambito dell’iniziativa, PMG Italia collaborerà con importanti realtà nazionali impegnate nella promozione dell’inclusione sociale. Tra queste figura la Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali (FISPES), riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) sotto la cui vigilanza opera. La FISPES è da sempre punto di riferimento per la diffusione dello sport paralimpico quale strumento di autonomia, partecipazione e pari opportunità. La compagnia teatrale Mayor Von Frinzius rappresenta inoltre una delle realtà più riconosciute in Italia nella promozione dell’inclusione attraverso l’arte e lo spettacolo. La collaborazione con i partner si sviluppa in linea con gli obiettivi condivisi dalle due realtà. I progetti sostenuti contribuiranno a generare benefici sociali concreti, favorendo inclusione, aggregazione e partecipazione, affiancati da vantaggi ambientali derivanti dall’utilizzo di veicoli totalmente elettrici e quindi a zero emissioni. La mobilità elettrica, infatti, ha positive ricadute socio-economiche per le associazioni e le realtà beneficiarie dei veicoli in comodato d’uso: il risparmio sui costi del carburante libera risorse da destinare alla gestione delle attività quotidiane e al perseguimento delle rispettive finalità sociali.

“In Kia crediamo che la mobilità debba essere accessibile a tutti. La collaborazione con PMG Italia rappresenta un ulteriore passo nel nostro percorso verso una mobilità sostenibile e inclusiva, capace di creare valore concreto per le comunità e per le persone. Grazie alla flessibilità e versatilità di PV5 possiamo contribuire a rispondere in modo efficace a esigenze di mobilità molto diverse tra loro, incluse quelle delle persone con disabilità”, ha dichiarato Giuseppe Bitti, Presidente e CEO di Kia Italia.

“Crediamo che la mobilità sostenibile debba essere anche una leva concreta di inclusione – ha sottolineato Bruno Belgioco, Amministratore Delegato di Friends – capace di migliorare l’accessibilità e favorire la partecipazione delle persone alla vita sociale. Per questo riteniamo fondamentale attivare collaborazioni come quella con Kia Italia, che mettono in relazione competenze, risorse e sensibilità diverse per rispondere a bisogni reali. Attraverso Kia PV5 e il sostegno a progetti dedicati allo sport paralimpico e alla cultura, vogliamo contribuire a superare le barriere negli spostamenti e ampliare le opportunità di partecipazione. E’ dalla collaborazione tra imprese e realtà impegnate nel sociale che possono nascere iniziative concrete, capaci di generare valore per le persone e per le comunità”. Attraverso questa iniziativa, Kia Italia conferma il proprio impegno nel promuovere progetti che uniscono innovazione, sostenibilità e attenzione alle persone, contribuendo a costruire una mobilità capace di abbattere le barriere e creare nuove opportunità di inclusione per tutti.

– Foto ufficio stampa Kia Italia –

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