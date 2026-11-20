RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – Sono iniziati a Lamrija, nella provincia marocchina di Jerada, i lavori per la prima fase di una centrale solare da 3 megawatt, destinata a rafforzare la disponibilità locale di energia elettrica pulita. L’investimento previsto per questa fase è di 30 milioni di dirham, di cui 26 milioni finanziati dalla Direzione generale delle collettività territoriali e 4 milioni dall’Agenzia marocchina per l’energia sostenibile (Masen). Lo riferisce il sito Yabiladi.

La realizzazione dell’impianto, avviata giovedì 19 novembre, è affidata a Masen Services, società controllata dall’agenzia, e richiederà sette mesi. Secondo un rappresentante di Masen, l’entrata in servizio è prevista nella seconda metà del 2027.

L’intervento rientra in un accordo che prevede una capacità complessiva di 10 megawatt e un investimento stimato in 114,5 milioni di dirham, comprensivo del collegamento alla rete e delle opere di accesso al sito. La centrale dovrebbe produrre circa 6 gigawattora di elettricità all’anno, un quantitativo equivalente ai consumi di oltre 4.000 famiglie della provincia. L’energia sarà venduta per 25 anni alla Società regionale multiservizi dell’Orientale, che provvederà alla fornitura alle utenze interessate e al collegamento dell’impianto alla rete di media tensione.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).