Mario Biondi pubblica “Two Entities”, da novembre il tour nei teatri

ROMA (ITALPRESS) – È disponibile da oggi in digitale, CD e vinile “Two Entities”, il nuovo album di inediti di Mario Biondi, che torna a cantare in inglese a vent’anni dallo storico debutto di “Handful of Soul”, uscito nell’ottobre 2006. Il disco, pubblicato da Sony Music Italy, si inserisce nell’anno delle celebrazioni per il ventennale di “This Is What You Are” e “Handful of Soul”, i brani che hanno segnato l’affermazione internazionale del crooner siciliano.

“Two Entities” riunisce collaborazioni con protagonisti della scena soul e jazz internazionale, tra cui Antonio Faraò, Leee John, Till Brönner, Max dei Gabin, Mia Cooper, Harvey Mason, John Patitucci e Dominique Di Piazza. Registrato tra Italia, Inghilterra e Stati Uniti, l’album nasce dall’incontro tra musicisti di primo piano e dalle session in studio. Il singolo “Cocktail Blue”, di cui Biondi ha firmato musica e testo, è in radio con la collaborazione del producer Riccardo Piparo. Il nuovo lavoro rappresenta il contrappunto internazionale di “Prova d’autore”, l’album in italiano che ha segnato una svolta nella carriera dell’artista, confermandone la volontà di esplorare linguaggi musicali diversi senza rinunciare alla propria identità. Dal 1° novembre Mario Biondi tornerà inoltre nei teatri italiani con un tour che ripercorrerà vent’anni di carriera, dai successi che lo hanno consacrato nel panorama del soul e del jazz contemporaneo ai brani del nuovo album, presentati per la prima volta dal vivo.

In scaletta anche omaggi e riletture di canzoni di altri artisti, accanto ai classici del suo repertorio. Sono previsti due appuntamenti speciali a Roma e Milano. Dall’inizio del 2026 Biondi si è già esibito in oltre 25 palchi in Italia, tra teatri e location all’aperto, e in 18 concerti all’estero in 13 Paesi. Il nuovo tour celebrerà il percorso artistico iniziato con “This Is What You Are”, il brano che ha fatto conoscere al pubblico internazionale la sua voce profonda e inconfondibile.

– Foto ufficio stampa Parole & Dintorni –

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