Mariani (Jas) “Con la Tensei siamo ripartiti dalla NSX a cui siamo molto legati”

TORINO (ITALPRESS) - "Questo progetto nasce pensando a cosa potevamo fare dopo 30 anni di nostra storia e siamo partiti da un'auto iconica coma la NSX della Honda a cui siamo molto legati. Non ci siamo fermati al restomod ma abbiamo deciso di ridisegnarla completamente, cambiando alcuni elementi, ma lasciando inalterato il suo spirito originale. Abbiamo cercato di coniugare la nostra esperienza nel motorsport, dove sono indispensabili le prestazioni e la affidabilità, con lo stile e la storia di Pininfarina. Rispetto ad altre auto ad alte prestazioni presenti sul mercato la Tensei mantiene delle forme moderne ma molto sobrie ed eleganti". Lo ha detto all'Italpress Alessandro Mariani, CEO Jas Motorsport, in occasione dell’anteprima mondiale di Tensei, la prima supercar JAS ispirata all’iconica NSX e disegnata da Pininfarina, nella storica sede di Pininfarina a Cambiano, vicino a Torino. xb4/mrc/azn