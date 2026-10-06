Manzoni “Il 2026 è un anno importante, celebriamo i 25 anni della Mini moderna”

SAN DONATO MILANESE (MILANO) (ITALPRESS) - "Il 2026 è un anno importante, perché celebriamo i 25 anni della Mini moderna, ovvero la Mini rinata sotto l'egida del gruppo BMW. Una cosa che Mini ha sempre avuto, in tutta la sua storia, è la capacità di esprimere la personalità di chi la guida, e le edizioni speciali ne sono proprio la testimonianza". Lo ha detto all'Italpress Federica Manzoni, head di MINI Italia, in occasione dei 25 anni dal rilancio del brand alla House of MINI a San Donato Milanese, per presentare le nuove Edition MINI. xu9/mrc/gtr