Manovra, Tajani “Dare un segnale anche per forze dell’ordine, sanità e scuola”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "La manovra che va nella direzione del sostegno ai giovani, al ceto medio e agli anziani. E' una manovra che ha investito anche sulla sanità, ma si può fare ancora di più. Un segnale dev'essere dato anche al mondo militare e al mondo delle forze dell'ordine con la previdenza dedicata. Anche lì, voglio essere ottimista. Dev'essere dato anche un segnale al mondo della scuola". Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un punto stampa a margine del Consiglio Affari Esteri. xf4/ads/azn