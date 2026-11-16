Manovra, Meloni “Anche nel 2027 tassati al 5% aumenti per rinnovo contratti”

ROMA (ITALPRESS) - "Anche nel 2027 manteniamo una misura fondamentale per i lavoratori italiani: gli aumenti che arrivano dal rinnovo dei contratti nel settore privato saranno tassati al 5% per chi ha un reddito fino a 33.000 euro". Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video sui social. "Significa che quando il contratto viene rinnovato, lo Stato non si prende più una fetta importante di quell'aumento, lo lascia nelle tasche del lavoratore. Facciamo un esempio: arrivano in busta paga 100 euro lordi in più al mese - prosegue -. Con l'Irpef ordinaria ne avresti pagati 23 o 33 di tasse. Con questa misura ne paghi 5. Tutto il resto rimane in tasca a te. I numeri parlano chiaro, finora sono stati oltre 4.250.000 i lavoratori che hanno beneficiato di questa misura, mezzo milione in più rispetto a quelli stimati e il nostro obiettivo, ovviamente è che diventino ancora di più". sat/gtr (Fonte video: Presidenza del Consiglio dei Ministri)