Genova, FiberCop apre ai cittadini l’Innovation Hub del Lagaccio

GENOVA (ITALPRESS) - FiberCop ha aperto ai cittadini per la prima volta l’Innovation Hub del Lagaccio, a Genova, sede delle infrastrutture digitali dell’azienda. Circa 250 le persone che hanno fatto visita a uno degli edifici più iconici della città, testimonianza delle innovazioni architettoniche del Novecento, nell’ambito di Maledetti Architetti, weekend di esplorazioni urbane gratuite promosso dal Comune di Genova e dalla Fondazione dell’Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Genova. mgg/gsl/sat