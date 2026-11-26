Manovra, Meloni “Tirare le somme e andare avanti in maniera compatta”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Tutto quello che serve, ovviamente, per migliorare la manovra anche da parte della maggioranza è utile. Però, ovviamente, noi abbiamo anche, diciamo, delle tempistiche che vogliamo rispettare. Stiamo facendo un lavoro anche di confronto, di dialogo, che secondo me sta dando dei risultati ottimi. Però a un certo punto bisognerà tirare le somme e, a quel punto, la maggioranza dovrà andare, secondo me, avanti il più possibile, in modo spedito, col Parlamento compatto". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un punto stampa a margine del Consiglio europeo straordinario di Bruxelles. ads/azn