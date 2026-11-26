Crioablazione, il freddo che sconfigge il tumore al seno

ROMA (ITALPRESS) - “La crioablazione utilizza il freddo, con temperature sotto i -160°, per distruggere i tessuti biologici: il concetto è portare il freddo dove c'è il tumore, creare una bolla di ghiaccio e, mantenendo le infrastrutture del tessuto intatte, uccidere le cellule. Con piccole sonde attraversiamo la cute e raggiungiamo il tumore: non c'è un taglio o un'incisione, né viene portato via il tessuto, ma il tumore viene ucciso lì dov’è. Questo viene fatto senza necessità di un’anestesia generale: è una tipica procedura che gli anglosassoni chiamano walk-in/walk-out, cioè il paziente entra e va via dopo un paio d'ore. Non c'è anestesia generale e non ci sono cicatrici, quindi la cosmesi viene conservata proprio perché non si fa nessun accesso chirurgico: i vantaggi sono assolutamente evidenti". Così Franco Orsi, direttore della divisione di Radiologia interventistica presso l’Istituto europeo di oncologia (Ieo), intervistato per Medicina Top, format tv dell'agenzia di stampa Italpress. mrc/gsl