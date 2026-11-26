Eicma, Presidente Meda “300mila mq e 600mila presenze, è stata l’edizione più grande”

MILANO (ITALPRESS) - L'ultima edizione di Eicma, svoltasi a inizio novembre a Milano, si è conclusa con numeri record sia per dimensione espositiva sia per affluenza di pubblico. A tracciare il bilancio dell'Esposizione internazionale delle due ruote è il presidente di Eicma, Pietro Meda, in un'intervista rilasciata all'agenzia di stampa Italpress. "È andata molto bene. E' stata l'edizione dei record assoluti", ha dichiarato Meda, ricordando che si è trattato dell'Eicma "più grande della storia, 300.000 m² e 10 padiglioni". trl/gsl