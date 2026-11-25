Bilancio Ue, Lupo “Non accettiamo tagli ai fondi di coesione e fondo sociale”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) - "Non possiamo accettare tagli ai fondi di coesione, sociale, territoriale, non possiamo accettare che venga a mancare il Fondo sociale europeo, che è il pilastro dell'Europa sociale". Lo ha detto l'eurodeputato del Partito democratico, Giuseppe Lupo, al Parlamento europeo di Strasburgo sul prossimo bilancio pluriennale dell'Unione europea. "È inaccettabile anche la riduzione di fondi, ad esempio per Erasmus per i giovani, proprio in questo momento. Rispetto alla proposta della Commissione, il Consiglio propone una riduzione di 1 miliardo e mezzo" spiega Lupo. "Competere o sparire, titola Draghi con il suo ultimo libro, ed è proprio così. Se vogliamo essere competitivi rispetto alle altre grandi potenze mondiali come gli Stati Uniti e la Cina, abbiamo bisogno di rendere più competitive le nostre imprese e quindi di rafforzare il sistema competitività con un fondo adeguato", ha concluso. xf4/mrc/mca3