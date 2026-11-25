Bilancio Ue, Tridico “Proposta di Costa inaccettabile, taglia 200 miliardi”

STRASBURGO (FRANCIA) - “La proposta di Costa, quindi del Consiglio europeo di qualche giorno fa, per il Parlamento e per noi è inaccettabile: taglia 200 miliardi di euro”. Lo ha dichiarato il capodelegazione del Movimento 5 Stelle, Pasquale Tridico, sul prossimo bilancio pluriennale dell’Unione europea. “I tagli vengono prevalentemente fatti alla politica di coesione, alla politica agricola” spiega Tridico. “E tra l'altro, a risorse date, questo bilancio porta 232% di risorse in più al capitolo difesa. È evidentemente per noi inaccettabile, se rimarrà così il bilancio non si può approvare e penso che sia un'opinione molto diffusa anche all'interno del Parlamento europeo”, ha concluso. xf4/mrc/mca3