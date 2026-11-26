Eicma, Presidente Meda “Successo di business e consumer, raddoppiati dal 2022”

MILANO (ITALPRESS) - L'ultima edizione di Eicma, svoltasi a inizio novembre a Milano, si è conclusa con numeri record sia per dimensione espositiva sia per affluenza di pubblico. A tracciare il bilancio dell'Esposizione internazionale delle due ruote è il presidente di Eicma, Pietro Meda, in un'intervista rilasciata all'agenzia di stampa Italpress. "È andata molto bene. E' stata l'edizione dei record assoluti", ha dichiarato Meda, ricordando che si è trattato dell'Eicma "più grande della storia, 300.000 m² e 10 padiglioni". Un risultato straordinario se si considera che "siamo partiti da dopo il Covid 2022 con quattro padiglioni e mezzo, siamo arrivati a 10, quindi è quasi raddoppiata". Il presidente ha inoltre evidenziato il "record di pubblico: siamo riusciti a fare il +6% sul pubblico dell'anno scorso", spiegando che si tratta di "un successo che è stato sia dal punto di vista del business, quindi della dimensione interna dell'esposizione, sia dal punto di vista del consumer. trl/gsl