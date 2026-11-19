Mattarella “Collaborazione e solidarietà messaggi importanti in questa fase storica”

ROMA (ITALPRESS) - "Vorrei rinnovare le congratulazioni, a nome di tutti, a coloro che hanno ricevuto il premio Balzan 2026, ringraziandoli anzitutto per le esposizioni che hanno poc'anzi fatto, ci hanno donato l'illustrazione dell'orizzonte in cui sono collocati e si collocano i loro impegni: quelli passati, quelli che hanno condotto al premio e quelli futuri". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel corso del suo intervento alla cerimonia per la consegna dei premi Balzan 2026, al Quirinale. "Il ringraziamento principale nei confronti dei premiati è dovuta al fatto che hanno raffigurato come il mondo proceda in realtà su strade di collaborazione, approfondimento, solidarietà e impegno. È importante come messaggio in questo periodo storico, in questo momento della vita internazionale", ha aggiunto il capo dello Stato. sat/gsl (fonte video: Quirinale)