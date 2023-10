ROMA (ITALPRESS) – “Intanto, abbiamo fatto un calcolo. La convocazione del Governo per venerdì dura un’ora ed è per 17 sigle: se dividiamo un’ora per 17, vuol dire che avremo tre minuti a testa per illustrare le nostre posizioni e parlare della manovra. Noi ascolteremo. Ci aspettiamo una risposta sui salari, a partire dal mantenimento del cuneo fiscale, che, però, non aumenta il salario ed è una misura che dura solo per un anno. Abbiamo chiesto anche la detassazione degli aumenti contrattuali e della contrattazione di secondo livello e aspettiamo risposte sulla riforma del fisco e delle pensioni e sulla sanità”.

Così il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, a Perugia a margine dell’iniziativa organizzata dalla Uil Umbria nell’ambito della mobilitazione del sindcato. “Secondo noi il salario minimo serve e deve coincidere con i minimi contrattuali dei contratti maggiormente rappresentativi. Serve perchè c’è lavoro povero a causa di contratti applicati in dumping e firmati da sindacati farlocchi. Serve perchè anche in alcuni contratti firmati da noi è giusto avere un aiuto, essendoci controparti che non vogliono rinnovare”, ha aggiunto.

(ITALPRESS).

– Foto: Agenzia Fotogramma –

