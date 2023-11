NAPOLI (ITALPRESS) – “A me fa molto piacere che la società voglia investire sullo stadio. Se presenta un progetto concreto con i relativi investimenti che si vogliono mettere in campo, con i relativi tempi di realizzazione, sicuramente noi accoglieremo con favore questa proposta e si potrà anche eventualmente valutare la vendita che dovrà ovviamente essere decisa dal Consiglio comunale”. Così il sindaco Gaetano Manfredi, a margine della seduta odierna di Consiglio comunale, replicando alle dichiarazioni rilasciate ieri sera dal presidente del Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis, che è tornato a chiedere che l’amministrazione comunale gli venda lo stadio Maradona.

“Ci sono due condizioni importanti – sottolinea il primo cittadino -, che lo stadio abbia le caratteristiche per accogliere le competizioni internazionali, a partire dagli Europei del 2032, e che poi abbia le dimensioni tali per cui i napoletani possano andare allo stadio perchè noi dobbiamo difendere l’interesse dei tifosi e uno stadio troppo piccolo e troppo costoso potrebbe precludere a tanti di goderne”.

“Se questa proposta arriverà, e mi auguro che arrivi perchè vedo il grande impegno da parte del presidente, poi la valuteremo insieme ai tifosi e alla città e se sarà nell’interesse dei cittadini l’accoglieremo”, dichiara Manfredi, che aggiunge: “Certo non possiamo regalare lo stadio, che è un valore per Napoli e per i tifosi. E’ un bene pubblico, e come si sta discutendo in altre città di Italia se la società fa un grande investimento sullo stadio noi lo dobbiamo approvare, siamo disponibili a discutere su questa eventualità”. “Al momento – spiega Manfredi – non è possibile vendere lo stadio perchè è nel patrimonio indisponibile. Credo che la soluzione migliore sia quella adottata in altre città italiane: una concessione a lungo termine a 50 anni”. “Non stiamo inventando nulla perchè esistono delle norme nazionali da rispettare. Noi siamo disponibili a discutere, ma solo partendo da una proposta concreta che deve essere nell’interesse della città e dei tifosi perchè le proprietà delle società possono cambiare e noi dobbiamo tutelare i tifosi e la città che devono avere uno stadio di qualità e accessibile”, conclude il sindaco di Napoli.

– foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

