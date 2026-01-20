CATANIA (ITALPRESS) – Notte di interventi a Catania e su tutto il territorio della provincia, investite dal Ciclone Harry che sta sferzando in particolare la Sicilia orientale. Tra le 20 di ieri sera e le 6:30 di oggi i Vigili del Fuoco hanno effettuato un’intensa attività di soccorso sul territorio provinciale, con 46 interventi già espletati, 6 ancora in corso e 12 richieste di intervento in attesa di gestione. Le principali tipologie di intervento hanno riguardato dissesti statici di elementi costruttivi (13 casi) e alberi pericolanti (12), seguite da incendi di fili elettrici (8).

Dal punto di vista territoriale, il maggior numero di interventi si è concentrato nel comune di Catania (15). A seguire Adrano (4), Belpasso (3) e diversi comuni con uno o due interventi ciascuno, tra cui Aci Castello, Biancavilla, Castiglione di Sicilia, Misterbianco e Riposto. Episodi singoli hanno interessato anche Acireale, Camporotondo Etneo, Gravina di Catania, Maniace, Militello in Val di Catania, Pedara, Ragalna, Randazzo, San Pietro Clarenza, Santa Maria di Licodia, Trecastagni e Viagrande. La situazione evidenzia una notte particolarmente impegnativa, con interventi diffusi e legati soprattutto a condizioni di rischio strutturale e alla sicurezza della viabilità e delle infrastrutture.

A RAGUSA RADDOPPIATE LE SQUADRE DEI VIGILI DEL FUOCO

Danni e disagi per il Ciclone Harry che sta sferzando la Sicilia. A seguito dell’allerta da parte del Dipartimento di protezione civile regionale, per previsioni di condizioni meteo avverse, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Ragusa, hanno predisposto il raddoppio delle squadre operative su tutto il territorio provinciale.

Il provvedimento, fanno sapere dal Comando provinciale, si è reso necessario in quanto dalla mattinata di lunedì si sono verificati intensi fenomeni di forte vento e pioggia. Tutte le squadre operative sono state impegnate nelle ultime 24 ore con circa 80 interventi che hanno interessato soprattutto coperture, antenne televisive, tabelloni pubblicitari e alberi. Per il persistere delle avverse condizioni meteo, il Comando dei vigili del fuoco mantiene il raddoppio delle squadre operative fino a cessata emergenza.

A SANTA TERESA DI RIVA SI APRE UNA VORAGINE SUL LUNGOMARE

Una voragine si è aperta sul lungomare di Santa Teresa di Riva, nel Messinese, a causa del maltempo legato al ciclone Harry. L’area resta chiusa al transito anche nella giornata di oggi per motivi di sicurezza. Il Comune ha invitato la popolazione alla massima prudenza. “Non transitate dal lungomare perché molto pericoloso in diversi punti e non sappiamo cosa può succedere. Seguite il percorso alternativo utilizzando la panoramica e la via Sparagonà in senso unico a scendere”, si legge in una nota diffusa dall’amministrazione comunale, che ricorda inoltre la chiusura della passerella sul torrente Agrò. “Stiamo provvedendo a circoscrivere al meglio la voragine – spiegano dal Comune -. La mareggiata è tuttora in corso e non accenna a diminuire”. Le autorità monitorano l’evolversi della situazione.

