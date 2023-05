caa (ITALPRESS) – “La Sicilia e i siciliani esprimono solidarietà ai cittadini dell’Emilia Romagna colpiti da una ulteriore alluvione che ha provocato vittime e ingenti danni”. Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. “Attraverso la Protezione Civile regionale guidata dal direttore Salvo Cocina – aggiunge Schifani – abbiamo dato disponibilità alla Commissione Protezione civile della Conferenza delle Regioni di invio di uomini e mezzi per fronteggiare l’emergenza alluvionale. I volontari siciliani con i mezzi specialistici e i funzionari regionali sono pronti per partire per l’Emilia e lo faranno non appena riceveranno il via libera”.

foto ufficio stampa Regione siciliana

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com