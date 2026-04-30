Maltempo, Regione Calabria chiede riconoscimento stato calamità comparto agricolo Alto Ionio

CATANZARO (ITALPRESS) – La Regione Calabria ha deliberato la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale limitatamente al comparto agricolo nei comuni dell’Alto Ionio colpiti dai violenti eventi meteorologici dello scorso 1 aprile. La Giunta regionale ha formalizzato la richiesta al Governo nazionale a seguito dei gravi danni subiti dagli imprenditori agricoli del territorio, con pesanti ripercussioni sulle attività produttive del settore primario. “Siamo intervenuti con tempestività – dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo – per dare una risposta concreta agli imprenditori agricoli dell’Alto Ionio duramente colpiti dagli eventi del 1° aprile. Questa richiesta rappresenta un passaggio fondamentale per ottenere le risorse necessarie a sostenere il settore e accompagnare le aziende nel percorso di ripresa”.

– foto di repertorio Regione Calabria –

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